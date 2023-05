Home / Photo Gallery / maharashtra / indias 1st undersea tunnels to open in nov mumbai 90 percent work done

समंदर में इंजीनियरिंग का कमाल! नवंबर में खुलने वाली है भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल, गिरगांव से वर्ली केवल 10 मिनट में

Undersea Tunnel in India: दक्षिण मुंबई में भारत की पहली समुद्र के नीचे की सुरंग (First Undersea Tunnel in India) पूरी होने के करीब है. नवंबर में खुलने के लिए तैयार यह सुरंग गिरगांव (मरीन ड्राइव से आगे) के पास शुरू होती है, जो अरब सागर, गिरगांव, चौपाटी और मालाबार हिल के नीचे उत्तर की ओर बढ़ती है और ब्रीच कैंडी के प्रियदर्शिनी पार्क पर समाप्त होती है. 2.07 किलोमीटर लंबी सुरंग बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की 12,721 करोड़ रुपये की मुंबई तटीय सड़क परियोजना (MCRP) का हिस्सा है.

01 इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 10.58 किलोमीटर लंबी MCRP लिंक मरीन ड्राइव को बांद्रा-वर्ली सी लिंक से जोड़ती है और तटीय सड़क परियोजना का सिर्फ एक हिस्सा है. इस हाई-स्पीड कोस्टल रोड का लक्ष्य पीक आवर्स के दौरान गिरगांव से वर्ली तक के 45 मिनट के आवागमन को घटाकर केवल 10 मिनट करना है. (फोटो News18)

02 सुरंगें, जिनका व्यास 12.19 मीटर है, समुद्र तल से 17-20 मीटर नीचे है. लगभग 1 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे है. सुरंगें मालाबार हिल में 72 मीटर की गहराई तक पहुंचती हैं. सुरंग के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर अगला हिस्सा फाइबरग्लास का बना होगा. इस परियोजना की अगुआई कर रहे अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी भिडे ने कहा कि सुरंग का 93 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. (सांकेतिक फोटो Unsplash)

03 सुरंग के अंदर छह पार मार्ग होंगे, चार पैदल चलने वालों के लिए और दो मोटर चालकों के लिए. प्रत्येक सुरंग में 3.2 मीटर की तीन लेन हैं. परियोजना प्रबंधन सलाहकार (PMC) दक्षिण कोरिया स्थित योशिन इंजीनियरिंग कंपनी के एक वरिष्ठ टनल इंजीनियर नमकक चो ने कहा कि प्रत्येक टनल में दो लेन परिचालन के लिए होंगी, जबकि तीसरी का उपयोग आपात स्थिति में या वाहनों में वृद्धि होने पर किया जाएगा. (सांकेतिक फोटो Unsplash)

04 परियोजना का एक अन्य आकर्षण भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन (TBM) का उपयोग है. टीबीएम का वजन 1,700 टन से अधिक है और यह लगभग 12 मीटर लंबा है. जहां बोरिंग का काम जनवरी 2021 में शुरू हुआ, वहीं टीबीएम को असेंबल करने और लॉन्च करने का काम एक साल पहले शुरू हुआ. (सांकेतिक फोटो Unsplash)