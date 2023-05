PHOTOS: बिहार में लिट्टी से लेकर हैदराबाद में बिरयानी तक... AI ने बनाई देश की मेट्रो की गजब तस्वीरें

AI Images Of Metro Of Different Indian States: कला में कोई सीमा नहीं होती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने इस तथ्य को बार-बार साबित ही किया है. AI के आने से कलाकारों ने अपने कला से लोगों को खूब प्रभावित किया है. किसी भी विषय पर मूल लेख लिखने और चैटजीपीटी पर प्रवेश परीक्षा पास करने से लेकर काल्पनिक परिस्थितियों की कृत्रिम लेकिन सटीक फोटो बनाने तक, AI हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है.

01 अब, 'साहिद' नाम के कलाकार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर देश के विभिन्न राज्यों में 'मेट्रो' की AI द्वारा बनाई गई फोटो शेयर किया है. इसे वह पहले भी दो भागों में रिलीज कर चुके हैं. और अब उन्होंने तीसरी बार इन तस्वीरों को रिलीज किया है. (फोटो: Instagram/@sahixd)

02 इन तस्वीरों में हर राज्य की परंपरा, भोजन, संस्कृति और विकास को बखूबी दिखाया गया है. आप भी इन तस्वीरों को देख कर दंग रह जाएंगे. आप भी देखिए आपके राज्य की मेट्रो को AI ने कैसे और कितनी शानदार तरीके से बनाई है. (फोटो: Instagram/@sahixd)

03 इन तस्वीरों में कानपुर, कोटा, सूरत, हरियाणा, चेन्नई, छत्तीसगढ़ और कन्याकुमारी जैसे राज्य शामिल थे. ये सभी फोटो मिडजर्नी के दौरान बनाई गई हैं. कानपुर में, एक व्यक्ति को 'विमल' के ढेर ले जाते हुए देखा जा सकता है. (फोटो: Instagram/@sahixd)

04 हरियाणा में, कई लोग अपने सामान्य पोशाक में, हाथों में लाठी लिए हुए, ठेठ हरियाणवी संस्कृति का चित्रण किया गया है. हालांकि सबसे दिलचस्प के रूप में आने वाले चेन्नई में अभिनेता रजनीकांत को मेट्रो के अंदर बैठे देखा जा सकता है. (फोटो: Instagram/@sahixd)

05 हैदराबाद मेट्रो में बिरयानी के ढेर से लेकर बिहार मेट्रो में लिट्टी ले जाने वाले आदमी तक, तस्वीरों में सबकुछ है. इन तस्वीरों में कश्मीर, नागपुर, बेंगलुरु, मुंबई, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में महानगरों को भी शामिल किया गया है. (फोटो: Instagram/@sahixd)

06 तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लोगों का मन मोह लिया है. सोशल मीडिया पर लोग जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं. और इस पर खूब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक इंस्टाग्राम यूजर ने कमेंट किया 'यह सुपर है... गूगल के पास बहुत सारा डेटा है लेकिन एआई इसे बहुत सटीक रूप से उपयोग करता है..यह कमाल है.' (फोटो: Instagram/@sahixd)

07 पहले भाग में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली के साथ-साथ राजस्थान, गुजरात और केरल जैसे राज्यों के पुनर्कल्पित मेट्रो रेल नेटवर्क का फोटो बनया गया था. कोलकाता में, मेट्रो के साथ एक मछली विक्रेता की उपस्थिति थी, जो शहर के समुद्री भोजन के प्रति प्रेम को दर्शा रहा था. (फोटो: Instagram/@sahixd)

08 दूसरी ओर, गुजरात संस्करण में राज्य के एक लोकप्रिय स्नैक ढोकला को दिखाया गया था. मुंबई का प्रतिष्ठित वड़ा पाव, एक मनोरम स्ट्रीट फूड ने एक प्रमुख उपस्थिति दर्ज कराई. इसी तरह, दूसरे भाग में, कलाकार ने हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर और ओडिशा, कश्मीर, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मेट्रो नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया. (फोटो: Instagram/@sahixd)