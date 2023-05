PHOTOS: क्या है सेंगोल, अब तक कहां रखा गया था और क्या है नेहरू से जुड़ा इतिहास? जानें हर सवाल का जवाब

Inauguration of the New Parliament Building: गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (P Modi) 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे. अमित शाह ने बताया कि इस मौके पर पीएम मोदी उन 60 हजार श्रमयोगियों का भी सम्मान करेंगे जिन्होंने संसद भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी दी. उन्होंने 'सेंगोल' के बारे में भी बताया. इसके साथ ही उन्होंने इसके इतिहास और महत्व पर भी प्रकाश डाला.

01 क्या है 'सेंगोल': अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी. इसके पीछे युगों से जुड़ी परंपरा है. इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न होता है. सेंगोल के बारे में उन्होंने कहा कि ये परंपराओ के ध्रुव जैसा है. (फोटो News18)

02 उन्होंने आगे बताया कि सेंगोल का हमारे इतिहास में अलग स्थान है. लेकिन आज तक हमें इससे दूर रखा गया. अब नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में सेंगोल को भी रखा जाएगा. अमित शाह ने कहा, 'इस सेंगोल का बहुत बड़ा महत्व है. पीएम मोदी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस बारे में और जानकारी मांगी. 14 अगस्त 1945 को 10:45 के आसपास नेहरू ने तमिलनाडु की जनता से इस सेंगोल को स्वीकार किया. यह अंग्रेजों से इस देश के लोगों के लिए सत्ता के हस्तांतरण का संकेत है.' (फोटो News18)

03 केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय, विशेषकर तमिल संस्कृति में सेंगोल का बहुत महत्व है. उन्होंने कहा, 'चोल राजवंश के समय से ही सेंगोल का महत्व रहा है. इस सेंगोल को नई संसद में रखा जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी इस संगोल को स्वीकार करेंगे और इसे स्पीकर की सीट के पास रखा जाएगा.' अमित शाह ने बताया कि इसे अब तक इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था. (फोटो ANI)

04 गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल के इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि लॉर्ड माउंट बेटन को हमारी परंपरा की जानकारी नहीं थी. उन्होंने जवाहर लाल नेहरू से पूछा कैसे किया जाए. नेहरू जी ने सी राजा गोपालचारी ((राजा जी) से मशविरा मांगा. फिर राजा जी ने पंडित नेहरू को इस सेंगोल की प्रक्रिया के बारे में बताया और तमिलनाडु से मंगाकर इस सेंगोल को उनको मध्य रात्रि में दिया गया. (फोटो ANI)

05 अमित शाह ने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है. तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा इसमें धार्मिक अनुष्ठान किया गया. आजादी के समय जब इसे नेहरू जी को सौंपा गया था, तब मीडिया ने इसे कवरेज दिया था. सेंगोल संस्कृत शब्द 'संकु' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'शंख'. शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु थी, और इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था.' (फोटो ANI)