'अमृत रत्न सम्मान': 10 हस्तियां जिन्होंने देश और दुनिया में बढ़ाया भारत का मान, जानिए उनकी उपलब्धियां

एन.आर. नारायण मूर्ति ने 1981 में इंफोसिस (Infosys) की स्थापना की, जो आज एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है. इंफोसिस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक में लिस्टेड कंपनी है. एन.आर. नारायण मूर्ति ने ग्लोबल डिलीवरी मॉडल (GEM) की संकल्पना की और इसे साकार रूप दिया, जो वर्तमान में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की रीढ़ है. उन्हें फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर (Légion d'honneur- Highest French Order of Merit), ब्रिटेन ने सीबीई (CBE- Order of the British Empire) और भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है. वह अर्न्स्ट एंड यंग के वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवॉर्ड के पहले भारतीय विजेता हैं. उन्हें थॉमस जेफरसन मेडल और जेम्स सी. मॉर्गन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. (Image- News18)