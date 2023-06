Home / Photo Gallery / nation / cyclone biparjoy looks dangerous from space astronaut clicks pictures from space station

PHOTOS: अंतरिक्ष से खतरनाक दिखा चक्रवात बिपरजॉय, देखें स्पेस स्टेशन से आई हुईं तस्वीरें

Cyclone Biparjoy: चक्रवात बिपारजॉय की तस्वीरें अंतरिक्ष से खींची गई हैं. स्पेस से यह और भी भयानक दिख रहा है. अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अलनेदी ने स्पेस स्टेशन से खींची गई तस्वीरों को साझा किया है. तस्वीर में अरब सागर में चक्रवाती तूफान दिखाई दे रहा है. इन तस्वीरों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से दो दिनों में लिया गया. (Photo: @Astro_Alneyadi on Twitter) - cyclone biparjoy looks dangerous from space astronaut clicks pictures from space station

01 चक्रवात बिपरजॉय का सामना करने के लिए भारत तैयार हो गया है. तूफान के गुरुवार को गुजरात में आने की आशंका है. अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अलनेदी ने अंतरिक्ष से इस खतरनाक तूफान की तस्वीरें ली हैं. (फाइल फोटो)

02 अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अलनेदी ने स्पेस स्टेशन से खींची गई तस्वीरों को साझा किया है. तस्वीर में अरब सागर में चक्रवाती तूफान उमड़ता दिखाई दे रहा है. इन तस्वीरों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से दो दिनों में लिया गया था.

03 शक्तिशाली चक्रवाती तूफान ‘बिपरजॉय’ के गुजरात तट की ओर बढ़ने के साथ ही सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के साथ ही भारी बारिश भी हुई. मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी थी.

04 आईएमडी के अनुसार, चक्रवात के 15 जून की शाम को 125-135 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के साथ जखाऊ बंदरगाह के पास कच्छ में मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच टकराने के आसार हैं.