Delhi Amritsar Katra Expressway: दिल्‍ली से पंजाब के अमृतसर जाने के लिए अभी हाईवे पर कभी-कभी जाम से भी जूझना पड़ता है. लेकिन दिल्‍ली-अमृतसर-कटरा एक्‍सप्रेस वे बन जाने से लोगों को इस समस्‍या से भी निजात मिलेगी. वहीं अभी अमृतसर जाने में दिल्‍ली से 8 घंटे लगते हैं. लेकिन इस एक्‍सप्रेस वे के जरिये वहां जाने में महज 4 घंटे का समय लगेगा. ऐसे में लोगों को स्‍वर्ण मंदिर (Delhi to Golden Temple) जाने में भी आसानी होगी. (Pic- ministry of road transport and highways)