PHOTOS: गजब की परंपरा... यह है भारत का सिंगिंग विलेज, जहां इंसानों को नाम से नहीं, अलग-अलग धुन से पुकारा जाता है

कोंगथोंग को व्हिसलिंग विलेज (Kongthong is known as the Whistling Village) के रूप में जाना जाता है. कोंगथोंग में सुंदर पहाड़ों, झरनों और देवदार के पेड़ों से घिरी घाटी की प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, जो चीज कोंगथोंग के बारे में अधिक आकर्षित करती है वह है इसकी आकर्षक संस्कृति.