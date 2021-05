PHOTOS: यास तूफान से बंगाल में भी बुरा हाल, सड़क पर घुटनों तक पानी, तस्वीरों में देखें दीघा का हाल Yaas Cyclone Update: पूर्वी मिदनापुर में न्यू दिघा के पास समुद्र के पानी ने रिहाइशी इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है. बंगाल और ओडिशा में तूफान के चलते बचाव और राहत कार्य के लिए बड़ी संख्या में एनडीआरएफ (NDRF), होमगार्ड, सेना की टीमें तैनात हैं. News18 Hindi | May 26, 2021, 11:31 AM IST

1 / 6 दीघा. चक्रवाती तूफान यास की ओडिशा (Odisha) के भद्रक जिले (Bhadrak District) में दस्तक हो गई है. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि क्षेत्र में हवाओं की रफ्तार 120 किमी प्रतिघंटे पर पहुंच गई है. तूफान की वजह से ओडिशा और बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश जारी है. बंगाल सरकार भी तूफान की गंभीरता को लेकर अलर्ट बनी हुई है.

2 / 6 संभावना जताई जा रही है कि तूफान उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को धामरा के उत्तर और बालासोर के दक्षिण में पार कर सकता है. इस दौरान हवा की रफ्तार 130-140 किमी प्रतिघंटा रह सकती है.

3 / 6 पूर्वी मिदनापुर में न्यू दीघा के पास समुद्र के पानी ने रिहाइशी इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है. बंगाल और ओडिशा में तूफान के चलते बचाव और राहत कार्य के लिए बड़ी संख्या में एनडीआरएफ, होमगार्ड, सेना की टीमें तैनात हैं.

4 / 6 वहीं पश्चिम बंगाल में समुद्री तट से सटे दीघा शहर में भारी बारिश के कारण सड़क पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है.

5 / 6 बुधवार को मेदिनिपुर में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही थी. वहीं, झारग्राम, बांकुरा, दक्षिण 24 परगना में भारी बारिश और पुरुलिया, नादिया, मुर्शिदाबाद, पूर्वी बर्धमान, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, हलदिया, दार्जिलिंग, कालिमपॉन्ग जिले के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश होने का अनुमान था. (फोटो: ANI/Twitter)

6 / 6 ओडिशा में यास के लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं, इससे कुछ देऱ पहले बंगाल में तेज तूफान देखा गया था. राज्य में 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

