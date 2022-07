बीजिंग ओलिंपिक 2008 में एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्‍ड मेडल जीतने वाले भारत के गौरव अभिनव बिंद्रा का जन्‍म 28 सितंबर 1982 को देहरादून में हुआ. वे देश के प्रमुख निशानेबाज रहे हैं और वे 2006 में वर्ल्‍ड चैम्पियन भी रह चुके हैं. देश और दुनिया की कई प्रतियोगिताओं में अभिनव को अनेक सम्‍मान और पुरस्‍कार हासिल हुए हैं. उन्‍हें 2009 में भारत सरकार ने खेल क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्‍मानित किया है. वे CNN-IBN Indian of the Year in Sports से सम्‍मानित भी हैं.