Home / Photo Gallery / nation / spinach pea broccoli among 5 vegetables boost immunity improve metabolism know how to dise ...

शरीर के हर अंग को तंदुरुस्त करती हैं ये 5 सब्जियां, मेटाबोलिज्म और इम्यूनिटी दोनों होता है मजबूत, बीमारियां रहती हैं दूर

How to Boost Metabolism and Immunity: हम जब भोजन करते हैं, तब वह पेट में पचता है और इससे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है. यह पोषक तत्व ही हमारे जीवन का आधार है और इसी से हम सब काम करते हैं. पोषक तत्वों से शरीर में एनर्जी बनती है और यह एनर्जी हर चीज के लिए जरूरी है. हम जो काम करते हैं, जो सोचते हैं, हमारे शरीर में जो अंगों का विकास होता है, हर चीज एनर्जी से ही होती है. फूड से एनर्जी बनने के लिए एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे मेटाबोलिज्म कहते हैं. शरीर की प्रत्येक कोशिका में मेटाबोलिज्म की प्रक्रिया होती है. मेटोबोलिज्म अगर सही से होगा तो शरीर हमेशा हेल्दी बना रहेगा. दूसरी तरफ शरीर में अगर इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो हम बीमारियों से मुक्त रहेंग. इम्यूनिट सिस्टम शरीर को बाहरी आक्रमण से बचाता है. मेटोबोलिज्म और इम्यूनिटी दोनों को हम नेचुरल फूड से मजबूत बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन से फूड्स हैं जो मेटाबोलिज्म और इम्यूनिटी को एक साथ बूस्ट करते हैं.

01 टीओआई की खबर के मुताबिक जिस फूड में जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, उससे मेटोबोलिज्म और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिलती है. इनमें पालक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है. 100 ग्राम पालक में 0.53 मिलीग्राम जिंक होता है. पालक को कई अन्य सब्जियों में मिलाकर खाया जा सकता है. यह इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है. Image: Canva

02 मशरूम-मशरूम सुपरफूड है. यह पोषक तत्वों का खजाना है. मशरूम में पर्याप्त मात्रा में जिंक पाया जाता है. जिंक के अलावा इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो सेल को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. Image: Canva

03 एस्पैरागस-एस्पैरागस फ्लेवर वाली सब्जी है जिसमें फाइबर भरा होता है. सौ ग्राम एस्पैरागस की सब्जी में 0.54 मिलीग्राम जिंक होता है. इसे स्टीम करके, ग्रिल कर के और पका के भी खाया जाता है. इसे सलाद के साथ भी मिला के खाया जाता है.

04 ब्रोकली-हरी फूलगोभी ब्रोकली है. ब्रोकली पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है. सौ ग्राम ब्रोकली में 0.40 मिलीग्राम जिंक होता है. ब्रोकली में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह हर तरह से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. Image: Canva