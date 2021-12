क्या सौर मंडल को मिल सकता है 9वां ग्रह? यहां छिपी है 'दूसरी पृथ्वी'

हमारे सौर मंडल (Solar System) में नवें ग्रह (9th Planet) को लेकर लंबे समय से खोज जारी है. 'Annual Review of Astronomy and Astrophysics'में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने सौर मंडल के 'थर्ड जोन' (Third Zone) पर एक गहरी नजर डाली है. ये अंतरिक्ष का ऐसा क्षेत्र है, जो नेपच्यून से आगे तक इंटरस्टेलर स्पेस में फैला हुआ है. ऐसा माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में कहीं न कहीं पृथ्वी का एक 'जुड़वा ग्रह' (Second Earth) मौजूद हो सकता है.