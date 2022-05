पीएम मोदी ने डेनमार्क की महारानी से की मुलाकात, इस अंदाज में हुआ स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi Europe Visit) अपनी तीन दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान मंगलवार को डेनमार्क पहुंचे थे. यहां उन्होंने अपनी समकक्ष पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. इसके बाद पीएम मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में किंगडम ऑफ डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय (Queen of the Kingdom of Denmark, Margrethe II)से भी मुलाकात की. महारानी ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया.