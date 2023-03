News18 Impact: गेंहू की 9 इंच लंबी बाल उगाने वाले किसान की चांदी, फसल पकने से पहले हुई बुकिंग

उन्होंने दावा किया कि इस गेंहू की फसल से किसानों को कम लागत में दुगना मुनाफा होगा. दिनेश के मुताबिक वाराणसी निवासी प्रकाश राय रघुवंशी से गेहूं की किस्म कुदरत आठ और नौ (Nature Eight and Nine) का बीज उहोंने 10 हजार रुपये क्विंटल की कीमत से खरीदा था.