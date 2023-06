Home / Photo Gallery / rajasthan / friendship unique story shankar and shankar sardarshahar ka yaarana 2 friends separated fo ...

PHOTOS: टूट गई शंकर एंड शंकर की जोड़ी, हमेशा के लिए बिछड़ गए 2 यार, सबकुछ एक जैसा था...

Wonderful Friendship Story: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर के दो बेमिसाल दोस्तों की जोड़ी आखिरकार रविवार रात को टूट गई. बीते 50 बरसों से सरदारशहर के शंकर एंड शकंर (Shankar And Shankar) दोस्ती की बेजोड़ मिसाल थे. दोनों दोस्तों का नाम भी शंकर ही था. इनकी दोस्ती की मिसाल (Example of Friendship) दी जाती थी. दोनों में दोस्ती इतनी गहरी थी कि 50 बरसों से दोनों ने एक जैसी ड्रेस पहनी. यही नहीं कपड़े से लेकर अंगूठी, जुराब, रुमाल, चश्मे तक एक जैसे पहने. दोनों को भी जब भी किसी ने देखा तो एक जैसी ड्रेस में ही देखा. यहां तक कि दोनों की धर्म पत्नियां भी एक ही जैसी ड्रेस पहनती रही हैं.

01 दोनों दोस्त भले ही अलग-अलग जाति से थे लेकिन हर दुःख सुख में हमेशा साथ रहें. दोनों के घरों में कोई गमी होने पर दोनों ही सिर मुंडवाते थे. दोनों अक्सर एक जैसे सफेद कपड़े पहनते थे. वे दोनों दोस्ती निभाने में कहीं नहीं चूके लेकिन क्रूर मौत ने दोनों को अलग-अलग कर दिया. शंकर जैसनसरिया का रविवार रात को निधन हो गया. यह खबर सुनकर शंकर सिंधी स्तब्ध रह गए. बोले आज दोनों बिछड़ गए.

02 शंकर एंड शंकर की दोस्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनकी शक्ल, उम्र, पहनावा और नाम तक सब कुछ समान था. ऐसा इत्तेफाक शायद ही कहीं और जगह देखने को मिले. तभी तो सरदारशहर के लोग इस दोस्ती को किसी अजूबे से कम नहीं मानते हैं. दोनों की दोस्ती के चर्चे हर जगह होते थे.

03 दोनों दोस्त मूल रूप से सरदारशहर कस्बे के ही रहने वाले थे. एक का नाम शंकरलाल प्रेमानी है तो दूसरे का शंकरलाल जैसनसरिया. दोनों के परिवार और बिरादरी भी अलग-अलग हैं. एक अग्रवाल समाज से तो दूसरा सिंधी समाज से है. लेकिन उनकी दोस्ती के बीच में कभी बिरादरी का नाम तक नहीं आया.

04 दोनों को ही अपनी जन्मतिथि ठीक से याद नहीं है. बस इतना पता है कि हिन्दू पंचाग के मगसर (मार्गशीर्ष) माह में किसी तिथि को पैदा हुए थे. इनकी दोस्ती की सच्चाई पता लगाने के लिए कई बार लोगों ने इन्हें जब फोन किया तब दोनों अलग-अलग शहरों में थे लेकिन उनके कपड़े समान ही पहने हुए मिले.

05 दोनों में बहुत सारी समानताओं के बीच जो कुछ असमान हे वो है दोनों की पढ़ाई. जैसनसरिया दसवीं तक पढ़ पाए और प्रेमानी ने बीकॉम तक की शिक्षा प्राप्त की. शंकर जैसनसरिया और शंकर प्रेमानी के घर सरदारशहर के अलग-अलग वार्डों में हैं लेकिन दोनों का पहनावा रोजाना एक जैसा होता था.

06 दोनों केवल कपड़े ही नहीं बल्कि जूते, जुराब, ब्रेसलेट, अंगूठी और घड़ी भी एक जैसी ही पहनते रहे हैं. कपड़े दोनों दोस्त एक जैसे ही खरीदते थे. ऐसे में कई बार लोग दोनों की पहचान को लेकर कन्फ्यूज हो चुके हैं. लेकिन उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया और बस दोस्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहे.

07 दोनों दोस्तों ने एक बार राजनीति में रुचि दिखाई थी लेकिन उनको वो रास नहीं आई. प्रेमानी 1985 में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जबकि जैसनसरिया 1990 में पार्षद. इसके बाद दोनों को राजनीति रास नहीं और हमेशा हमेशा के लिए उससे किनारा कर लिया. हैरानी की बात यह है कि दोनों के ही चार-चार बच्चे हैं.