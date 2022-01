ये है देश का पहला स्मार्ट विलेज, क्राइम-अल्कोहल फ्री है गांव, खूबसूरती ऐसी कि नजर न हटे, PHOTOS

स्मार्ट विलेज धनौरा की सफलता इंग्लिश इस प्रसिद्ध मुहावरे “Rome was not built in a day” को चरितार्थ करती है, क्योंकि धनौरा गांव के विकास गाथा ग्राम वासियों के अद्भुत त्याग, व्यक्तिगत हितों के ऊपर गांव के हितों को प्राथमिकता देने और सहयोग और सामंजस्य द्वारा समस्याओं के समाधान की सोच, गांव के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की लग्न और असीम धैर्य का परिणाम है.