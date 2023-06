Home / Photo Gallery / rajasthan / biparjoy cyclone latest update may wreak havoc in rajasthan on june 16 and 17 heavy rain e ...

Biparjoy Cyclone: 16 और 17 जून को राजस्थान में बरपा सकता है कहर, इन इलाकों में भारी बारिश के आसार

Biparjoy Cyclone and Rajasthan: चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से राजस्थान भी अछूता नहीं रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक तबाही लाने वाले इस बिपरजॉय तूफान के 16 जून को कमजोर होकर अवसाद (WELL MARKED LOW PRESSURE) के रूप में दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है. बिपरजॉय के असर से राजस्थान में आंधी बारिश (Storm and Rain) के आसार हैं. बिपरजॉय तूफान के असर वाली ये गतिविधियां 15 जून को दोपहर बाद ही शुरू हो जाएंगी. इनके पहले जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में प्रारंभ होने की संभावना है.

01 मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून को इसके असर से राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में हवाओं की गति 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है. हवाओं की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी दर्ज हो सकती है.

02 17 जून को भी इस सिस्टम का असर जोधपुर और उदयपुर समेत अजमेर संभाग तथा इसके आसपास के कुछ भागों में भारी बारिश के रूप में जारी रह सकता है. मौसम के अनुसार यह अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय फिलहाल ईस्ट सेंट्रल अरब सागर की खाड़ी में बना हुआ है.

03 यह धीरे-धीरे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है. इस तूफान के 15 जून को सौराष्ट्र-कच्छ और आसपास के पाकिस्तान तट के ऊपर भीषण रूप में पहुंचने की प्रबल संभावना है. उसके बाद यह उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा. बाद में इसके धीरे-धीरे कमजोर होने के आसार हैं.

04 उल्लेखनीय है कि बिपरजॉय तूफान को देखते समूचा तंत्र अलर्ट मोड पर है. भारतीय मौसम विभाग ने 15 जून को गुजरात के कच्छ और देवभूमि द्वारका समेत जामनगर जिले में कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है.