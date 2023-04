गर्मी की छुट्टी के लिए ये हैं भारत के बेहतरीन शहर, फोर्ब्स एडवाइजर ने जारी की 8 बेस्‍ट डेस्टिनेशन की लिस्‍ट

Best Places to Visit in Udaipur: झीलों का शहर उदयपुर अपनी सुंदरता, भव्यता और विचित्रता के कारण देश के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक माना जाता है. इस बीच बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने अप्रैल में भारत में घूमने के लिए जिन 8 बेहतरीन जगहों के नाम बताए हैं, उनमें उदयपुर दूसरे स्थान पर है. (रिपोर्ट: निशा राठौड़)

01 उदयपुर. राजस्‍थान की लेक सिटी उदयपुर अपने नाम एक के बाद एक खिताब कर रही है. इस महीने 27 दिनों में चौथी बार उदयपुर शहर को अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल मैगजीन ने अपनी सूची शामिल किया है. अब बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने अप्रैल में भारत में घूमने के लिए जिन 8 बेहतरीन जगहों के नाम बताए हैं, उनमें उदयपुर दूसरे स्थान पर है.

02 फोर्ब्स एडवाइजर ने राजस्थान से एकमात्र उदयपुर को चुना गया है. इस सूची में पहले नंबर पर लद्दाख की स्पीति वैली और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का लोनावला है. मैगजीन ने ब्लॉग में पर्यटकों को उदयपुर तक पहुंचने के लिए सड़क, हवाई और रेल मार्ग भी बताए हैं. इस सूची में स्पीति वेली, लोनावला और उदयपुर के अलावा ऊटी, अरकू वैली, आंध्र कौसानी, लक्षद्वीप वायनाड शामिल हैं.

03 गत 4 अप्रैल को ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल ट्राइंगल ने मई में राजस्थान में सैर के लिए डेस्टिनेशन के नाम जारी किए थे. इनमें उदयपुर से फतहसागर और पिछोला झील को दूसरे व तीसरे नंबर पर रखा था. 20 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने साल 2023 में घूमने के लिए दुनियाभर के 23 बेस्ट लोकेशन में उदयपुर का नाम शामिल किया था. इसके बाद 24 अप्रैल को ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट ने दुनिया के 17 रोमांटिक शहरों में उदयपुर को चौथा स्थान दिया था.

04 फोर्ब्स एडवाइजर ने ब्लॉग में लिखा है कि उदयपुर एक पूर्व शाही साम्राज्य की राजधानी, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. झीलें इसे 'झीलों का शहर' नाम देती हैं. उदयपुर को अपनी सुंदरता, भव्यता और विचित्रता के कारण देश के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक माना जाता है.

05 फोर्ब्स एडवाइजर ने उदयपुर में सैर के लिए प्रमुख स्थान भी बताए हैं. इनमें सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस, पिछोला झील, फतहसागर, उदयसागर, स्वरूप सागर, रंगसागर, दूधतलाई, करणी माता मंदिर, एकलिंगजी मंदिर, रणकपुर मंदिर और केसरियाजी मंदिर का जिक्र है. इसके अलावा कुंभलगढ़ और सज्जनगढ़ सेंचुरी, अरावली की पहाड़ियों में ट्रैकिंग और वन्यजीवों की साइटिंग की जा सकती है.