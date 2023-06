Home / Photo Gallery / sports / a test batting record of wasim akram is not broken even after 26 years

जब वसीम अकरम के 'तूफान' में उड़ गए थे बॉलर, एक रिकॉर्ड 26 साल बाद भी नहीं टूटा

इंटरनेशनल क्रिकेट में आज 'व्‍हाइट बॉल' क्रिकेट हावी है. मौजूदा समय में टेस्‍ट से अधिक वनडे और टी20 मैच अलग खेले जा रहे हैं स्‍वाभाविक है कि आज के समय में क्रिकेट अधिक आक्रामक हो गया है. आज के समय में मैदान पर चौके-छक्‍के खूब लगने लगे हैं. छक्‍के लगाने के लिए बैटर 'इनोवेटिव तरीके' अपना रहे हैं.लेकिन क्‍या आप यकीन करेंगे कि टेस्‍ट मैचों में एक पारी में सर्वाधिक छक्‍के (Most sixes in an test innings)लगाने का वर्ष 1996 का रिकॉर्ड अब तक नहीं टूट पाया है. मजे की बात यह है कि यह रिकॉर्ड बैटिंग से कहीं अधिक बॉलिंग के लिए पहचाने जाने वाले पाकिस्‍तान के वसीम अकरम (Wasim Akram)ने बनाया था.

01 वसीम अकरम के नाम टेस्‍ट मैच में एक पारी में सर्वाधिक छक्‍के (12) लगाने का रिकॉर्ड है. अक्‍टूबर 1996 में जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ शेखूपरा टेस्‍ट में अकरम ने 363 गेंदों पर 257 रन की पारी खेली थी जिसमें 22 चौके और 12 छक्‍के शामिल थे. BCCI

02 दूसरे स्‍थान पर न्‍यूजीलैंड के नाथन एस्‍टल (Nathan Astle) सहित कुछ अन्‍य बल्‍लेबाज हैं.एस्‍टल ने मार्च 2002 में इंग्‍लैंड के खिलाफ क्राइस्‍टचर्च में 222 रन की पारी खेली थी जिसमें 11 छक्‍के थे. अपनी इस पारी के दौरान एस्‍टल ने 28 चौके भी लगाए थे.(ICC-Twitter)

03 ऑस्‍ट्रेलिया के मैथ्‍यू हेडन (Matthew Hayden) ने अक्‍टूबर 2003 में जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ टेस्‍ट में 380 रनों की पारी खेली थी. इस पारी में हेडन ने भी 11 छक्‍के लगाए थे. उनकी पारी में 38 चौके भी शामिल थे.(Matthew Hayden/Instagram)

04 न्‍यूजीलैंड के ब्रेडन मैक्‍कुलम (Brendon McCullum) दो बार टेस्‍ट मैचों की एक पारी में 11-11 छक्‍के लगा चुके हैं. वर्ष 2014 में पाकिस्‍तान के खिलाफ शारजाह में अपनी 202 रन की और इसी वर्ष श्रीलंका के खिलाफ क्राइस्‍टचर्च में 195 रन की पारी में मैक्‍कुलम ने 11-11 छक्‍के लगाए थे. (PIC: Brendon McCullum/Instagram)

05 इंग्‍लैंड के बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes) ने जनवरी 2016 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्‍ट में अपनी पारी के दौरान 11 छक्‍के लगा चुके हैं. उनकी 258 रन की पारी में 30 चौके और 11 छक्‍के थे. (Twitter/CSK)