WTC Final में लाज बचाने वाले सबसे बड़े लड़ैया का क्या होगा? कटेगा पत्ता या टेस्ट टीम में जगह होगी पक्की?

Changes in Team India For West Indies Tour: टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने में नाकाम रही. इस बार ऑस्ट्रेलिया ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया. अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तीसरी साइकिल (2023-2025) शुरू होगी. भारत इस साइकिल के तहत पहली सीरीज जुलाई में वेस्टइंडीज से खेलेगा, जहां टीम इंडिया को 2 टेस्ट खेलने हैं. WTC Final में कमबैक करने वाले पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कमाल की पारी खेली थी और भारत का लाज बचाई थी. इसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या रहाणे की पक्के तौर पर टेस्ट टीम में वापसी होगी या उन्हें सिर्फ एक टेस्ट के लिहाज से ही टीम में मौका मिला था?

01 एक बार फिर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में हार गई. लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने का सपना टूट गया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद से ही टीम में बदलाव की मांग उठ रही है. कुछ खिलाड़ियों पर गाज गिरना तय है. सेलेक्टर्स युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं. इस सबके के पीछे एक सवाल ये है कि टेस्ट टीम में डेढ़ साल बाद वापसी करने वाले अजिंक्य रहाणे का क्या होगा? (BCCI Twitter)

02 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों और बुरी हार झेलनी पड़ती. अगर कमबैक मैन अजिंक्य रहाणे पहली पारी में 89 रन नहीं बनाते. उन्होंने अहम मौके पर ये पारी खेली और टीम को 300 रन के स्कोर तक पहुंचाया. हालांकि, उन्हें इस मैच के लिए जगह श्रेयस अय्यर के चोटिल होने की वजह से जगह मिली थी. लेकिन, रहाणे ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और पहली पारी में 89 और दूसरी में भी 46 रन बनाए. यानी वो सेलेक्टर्स के भरोसे पर खरे उतरे. (Ajinkya rahane instagram)

03 सवाल ये है कि अगर सेलेक्टर्स टीम में बदलाव के बारे में सोच रहे तो 35 साल के रहाणे इस चेंज में फिट बैठेंगे या नहीं? जनवरी 2022 में पिछला टेस्ट खेलने वाले अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल 2023 में शानदार बल्लेबाजी की थी. इसके बाद ही उनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई और WTC Final में वो भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. (AP)

04 ऐसे में ये सवाल है कि जब अगले महीने टीम इंडिया अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2023-25) में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी तो उन्हें मौका मिलेगा या सेलेक्टर्स अब भविष्य को देखते हुए नए चेहरों को मौका देंगे. (AP)

05 अजिंक्य रहाणे के लिए टेस्ट टीम में जगह बनाए रखना आसान नहीं है. क्योंकि रहाणे को श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के चोटिल होने की वजह से टीम में जगह मिली थी. जब ये दोनों फिट हो जाएंगे तो इनकी टीम में वापसी करीब-करीब तय है. अय्यर तो 5 नंबर पर लगातार टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना सेलेक्टर्स के लिए नजरअंदाज नहीं होगा. (Shreyas iyer instagram)