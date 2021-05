बुमराह-राहुल के साथ PIC शेयर कर अक्षर पटेल ने दिया मैसेज, सूर्यकुमार यादव ने कहा- नाइस गैरी अक्षर पटेल ने क्वारंटीन के दौरान अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में उनके साथ टीम इंडिया के पेसर जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज केएल राहुल नजर आ रहे हैं. News18 Hindi | May 31, 2021, 9:15 AM IST

1 / 5 टीम इंडिया के बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने अपने साथी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है. यह तस्वीर जिम में ली गई है, जिसे शेयर करते हुए अक्षर पटेल ने एक प्रेरणा देने वाला संदेश भी दिया है. अक्षर पटेल ने भी लोगों से कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सुरक्षित रहने का आग्रह करते हुए एक प्रेरक संदेश साझा किया है. इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम फिलहाल मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में क्वारंटीन है. भारतीय महिला टीम और पुरुष टीम 2 जून को यूके के लिए रवाना होंगी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेंगी. (Axar Patel/Instagram)

2 / 5 अक्षर पटेल ने क्वारंटीन के दौरान अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में उनके साथ टीम इंडिया के पेसर जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज केएल राहुल नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए अक्षर ने कैप्शन दिया- दूसरों को उठा कर ही हम आगे बढ़ते हैं. अक्षर पटेल की इस तस्ववीर पर सूर्यकुमार यादव ने कमेंट करते हुए लिखा- नाइस गैरी... दरअसल, गैरी अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लायन का निकनेम है. ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन अक्सर मैदान पर नाइस गैरी बोलते हैं. ऐसा बोलते हुए उन्हें अक्सर स्टम्प्स के पीछे से सुना जा सकता है. (Axar Patel/Instagram)

3 / 5 बता दें कि अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत के लिए यादगार टेस्ट डेब्यू किया था. तीन मैचों में उन्होंने 10.59 की औसत से 27 विकेट लिए थे. मेहमान टीम के बल्लेबाज उनके खिलाफ पूरी तरह से अनजान थे. वे अक्षर की गेंदों को समझ पाने में नाकाम साबित हुए. 27 वर्षीय यह खिलाड़ी एक कठिन समय से गुजरे, जब उन्होंने आईपीएल 2021 से पहले कोविड-19 का सामना किया. अक्षर ने कोरोना वायरस को मात दी और दिल्ली कैपिटल्स के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार कमबैक किया. (Axar Patel/nstagram)

4 / 5 आईपीएल 2021 में खेलते हुए अक्षर ने अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 26 रन देकर दो विकेट झटके. उन्होंने सुपर ओवर में भी गेंदबाजी की. उन्होंने डेविड वॉर्नर और केन विलियमसन को सिर्फ 7 रन बनाने दिए. उनकी शानदार गेंदबाजी के दम पर दिल्ली ने जीत हासिल की. अपनी पहली टेस्ट सीरीज के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजों को गेंदबाजी करने के अलावा अक्षर पटेल को 2018 में डरहम के साथ अपने कार्यकाल के दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ियों के खिलाफ गेंदबाजी करने का भी अनुभव है. (PIC: AP)

5 / 5 इंग्लैंड स्पिन चुनौती से कैसे निपटता है? इस सवाल का जवाब देते हुए अक्षर पटेल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, यदि उन्हें संदेह है कि यह स्पिन है या नहीं, तो वे केवल स्वीप और रिवर्स-स्वीप खेलते हैं. अगर कोई स्टंप-टू-स्टंप गेंदबाजी करता है तो यह उनके लिए कठिन हो जाता है, लेकिन अगर गेंद ऑफ स्टंप या लेग स्टंप के बाहर पिच की जाती है तो वे स्वीप के लिए जाते हैं. वे मेरे हाथ से गेंद को नहीं पढ़ते हैं, इसके बजाय, वे वहीं जाते हैं जहां इसे पिच किया जाता है. इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए अक्षर पटेल के अलावा रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर स्पिन गेंदबाजी के विकल्प होंगे. (PIC: PTI)

First published: May 31, 2021, 9:15 AM IST