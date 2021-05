गैब्रिएला सबातीनी को प्रपोज करने अर्जेंटीना पहुंच गए थे रवि शास्त्री, बॉलीवुड अभिनेत्रियों से भी जुड़ा नाम भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं. रवि शास्त्री क्रिकेट के मैदान के बाहर भी काफी मशहूर थे. एक बार वो अपनी 'ड्रीम डेट' से मिलने अर्जेंटीना पहुंच गए थे. News18 Hindi | May 27, 2021, 8:18 AM IST

1 / 4 नई दिल्ली. 80 के दशक में रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का क्या जलवा था ये आज के युवा फैंस शायद ही जानते होंगे. जब रवि शास्त्री खिलाड़ी थे तो वो किसी हीरो से कम नहीं थे. रवि शास्त्री का सिक्का 70 गज के घेरे के अंदर ही नहीं बाहर भी चलता था. शास्त्री का नाम उस समय बॉलीवुड के कुछ अभिनेत्रियों से भी जुड़ा. इसके अलावा शास्त्री अपने बिंदास अंदाज के लिए भी जाने जाते थे. एक बार शास्त्री टेनिस खिलाड़ी गैब्रिएला सबातीनी को प्रपोज करने अर्जेंटीना गए थे. उन दिनों गैब्रिएला टेनिस की दुनिया में धूम मचा रही थीं. जब शास्त्री अर्जेंटीना पहुंचे तो गैब्रिएला ने कहा था कि ये शास्त्री कौन हैं. ये खबर चर्चा में आने के बाद रवि शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा कि वह अर्जेंटीना किसी काम के चलते गए थे.

2 / 4 रवि शास्त्री का बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह से अफेयर किसी से छुपा नहीं है. अमृता सिंह और रवि शास्त्री एक मैगजीन कवर पेज पर साथ नजर आए. कहा जाता है कि इस फोटोशूट के दौरान ही दोनों एक-दूजे को दिल दे बैठे. यही नहीं अमृता सिंह क्रिकेट स्टेडियम भी पहुंचने लगीं. वो रवि शास्त्री को कई बार चीयर करती देखी गई. देखते ही देखते ये जोड़ी अखबार के पन्नों पर छा सी गई. कुछ समय तक डेट करने के बाद साल 1986 में इन दोनों ने सगाई भी कर ली लेकिन इसके बावजूद ये दोनों शादी के बंधन में नहीं बंध पाए. इसके बाद साल 1990 में रवि शास्त्री ने रितु से शादी की और उसके एक साल बाद अमृता सिंह ने एक्टर सैफ अली खान को अपना हमसफर बनाया. इस तरह इस प्रेम कहानी का अंत हुआ.

3 / 4 निमरत कौर (Nimrat kaur) आज बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस में शुमार हैं. आज उनके खाते में ‘लंच बॉक्स’ और ‘एयरलिफ्ट’ जैसी सुपरहिट फिल्में दर्ज हैं. साल 2018 में यह खबर आई थी कि निमरत और रवि शास्‍त्री दो साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. इनकी पहली मुलाकात साल 2015 में एक जर्मन कार कंपनी की कार लॉन्चिंग के दौरान हुई थी. हालांकि दोनों ने इसे अफवाह करार देते हुए इसका खंडन किया था.

4 / 4 रवि शास्त्री ने टीम इंडिया के लिए 80 टेस्ट मैच और 150 वनडे खेले. अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में रवि शास्त्री ने करीब 7000 रन बनाए और अपने नाम उन्होंने 280 विकेट भी किये. (फोटो-एएफपी)

First published: May 27, 2021, 8:18 AM IST