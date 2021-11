5 चेहरे जिन पर दांव लगा सकते हैं राहुल द्रविड़, बदल जाएगी टीम इंडिया की पूरी तस्वीर

आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 (ICC T20 World Cup) की समाप्ति के ठीक 3 दिन बाद बीसीसीआई देश के अलग-अलग स्टेडियमों में 3 टी20 इंटरनेशनल और दो टेस्ट मैचों के लिए न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) की मेजबानी करेगा. भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) सीरीज भारत के लिए लंबे सत्र की शुरुआत करेगी, जो जून 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टी20 इंटरनेशनल के साथ समाप्त होगी. भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज 17 नवंबर 2021 से शुरू होने वाली है. (PIC: AP)