एशिया का बादशाह कौन? 30 अगस्त से होगी जंग, पाकिस्तान की हार तय! आंकड़े दे रहे गवाही

IND vs PAK Head To Head in Asia Cup: एशियाई क्रिकेट टीमों के बीच 30 अगस्त से वर्चस्व की लड़ाई शुरू होगी. एशिया कप के 16वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान हो गया है. भारत और पाकिस्तान की टीमें इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 3 बार भिड़ सकती हैं. लीग स्तर पर दोनों टीमें 2 सितंबर को टकराएंगी. यह मुकाबला श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा. टीम इंडिया अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी. भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम का हार लगभग तय है. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर भारी रही है.

एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान बुधवार को हुआ. इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 बेहतरीन टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए जोर आजमाइश करती हुई दिखाई देंगी. 30 अगस्त से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल 13 मैच खेले जाएंगे. हाईब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा. 4 मैच पाकिस्तान में जबकि 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे.

02 एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान बुधवार को हुआ. इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 बेहतरीन टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए जोर आजमाइश करती हुई दिखाई देंगी. 30 अगस्त से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल 13 मैच खेले जाएंगे. हाईब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा. 4 मैच पाकिस्तान में जबकि 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. (AFP)

03 भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में अभी तक 17 मैचों में आमने सामने हुई हैं जहां टीम इंडिया ने 9 मुकाबलों में बाजी मारी है जबकि पाकिस्तान 6 मैचों में विजयी रहा है. 2 मैच बेनतीजा रहे. (AFP)

04 भारतीय टीम इस टूर्नामेंट को 7 बार अपने नाम कर चुकी है. पाकिस्तानी टीम 2 बार चैंपियन बनने में सफल रही है. टूर्नामेंट की शुरुआत पाकिस्तान बनाम नेपाल मैच से होगी. (AFP)

05 वनडे में दोनों टीमें 2019 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार 2 सितंबर को टकराएंगी. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों की 3 बार भिड़ने की संभावना बन रही है. पहली बार दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में भिड़ेंगी. इसके बाद दोनों टीमें यदि सुपर 4 के लिए क्वालीफाई करती हैं तो वहां भी भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला देखने को मिल सकता है. इसके बाद तीसरी बार दोनों का सामना फाइनल में हो सकता है. (AFP)