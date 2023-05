Home / Photo Gallery / sports / ipl finals mumbai indians have defeated chennai super kings 3 times in finals ms dhonis te ...

IPL Final से पहले ही CSK दहशत में, कहा- मुंबई इंडियंस... रिकॉर्ड ऐसा कि धोनी भी हो जाएंगे परेशान

CSK vs MI Head To Head In Finals: चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 के फाइनल में जगह बना ली है. दूसरी टीम पर फैसला 26 मई को होगा. क्वालिफायर-2 में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस भिड़ेंगे. यह मुकाबला जीतने वाली 28 मई को खिताबी मुकाबले में सीएसके के खिलाफ उतरेगी. सीएसके और मुंबई अब तक 4 आईपीएल के फाइनल में भिड़ चुके हैं. इस दौरान रोहित की कप्तानी वाली मुंबई टीम का पलड़ा भारी रहा है. इस रिकॉर्ड ने चेन्नई के कोच को दहशत में डाल दिया है.

01 आईपीएल 2023 के 74 में से 72 मुकाबले खेले जा चुके हैं. सिर्फ 2 ही मैच बचे हैं और उसके बाद नए चैंपियन पर फैसला हो जाएगा. 26 मई को क्वालिफायर-2 में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाना है. यह मैच जीतने वाली टीम 28 मई को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी. रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान मुंबई को रिकॉर्ड 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब दिलाया है. दूसरी ओर धोनी की अगुआई में सीएसके 4 टाइटल जीतने में सफल रही है. (AP)

02 चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच ड्वेन ब्रावो फाइनल में पहुंचने के बाद भी चिंतित हैं. क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटंस से मिली जीत के बाद उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से कहा कि हम फाइनल में मुंबई इंडियंस से नहीं खेलना चाहते. वह बेहद खतरनाक टीम है. अब अगर रिकॉर्ड की बात करें, तो शायद ब्रावो की चिंता सही दिखती है. दोनों टीमों के बीच तक आईपीएल के 4 फाइनल खेले गए हैं. सीएसके को सिर्फ एक में जीत मिली है, जबकि 3 फाइनल रोहित शर्मा की टीम मुंबई ने जीते हैं. मालूम हो कि मुंबई ने एलिमिनेटर के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रनों से हराया. (Dwayne Bravo Instagram)

03 मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड 5 बार तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है. दोनों टीमों के बीच अब तक 4 फाइनल खेले गए हैं. सीएसके की टीम सिर्फ एक बार जीत सकी है, जबकि मुंबई इंडियंस ने 3 बार जीत दर्ज की. 2010 में मुंबई और चेन्नई के बीच पहला फाइनल खेला गया था. सीएसके ने तब 22 रन से जीत दर्ज की थी. चेन्नई ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 168 रन बनाए थे. सुरेश रैना 57 रन बनाकर नाबाद रहे थे. जवाब में मुंबई की टीम 146 रन ही बना सकी थी.

04 आईपीएल इतिहास की बात करें, इसके बाद मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 2013, 2015 और 2019 में भी फाइनल में भिड़त हुई थी और तीनों ही बार मुंबई की टीम चैंपियन बनी. 2013 में उसे 23 रन से, 2015 में 41 रन से और 2019 में एक रन से जीत मिली थी. आईपीएल 2022 की बात करें, तो दोनों ही टीमों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था. मुंबई सबसे निचले 10वें तो सीएसके की टीम 9वें पायदान पर रही थी. (IPL)