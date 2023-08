Home / Photo Gallery / sports / most runs against team india in a t20 series including nicholas pooran brandon king colin ...

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में इन 5 बैटर ने ठोके सबसे ज्यादा रन, 2 प्लेयर WI के, 1 खिलाड़ी लिस्ट में दो बार

Most runs against team india in t20 series: विश्व भर के कई क्रिकेटरों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है. आज हम जानेंगे कि कौन से वह 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

01 भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवा टी20 मैच फ्लोरिडा में खेला गया. मैच में भारतीय टीम की शर्मनाक हार हुई. इतना ही नहीं उन्होंने सीरीज भी गंवा दी. वेस्टइंडीज की टीम ने 3–2 से सीरीज पर कब्जा जमाया. (Pic Credit: Team india instagram)

02 निकलस पूरन और ब्रैंडन किंग ने वेस्टइंडीज के लिए बेहतरीन पारी खेली. आज हम जानेंगे कि कौन से खिलाड़ियों ने एक टी20 सीरीज में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए है. (Pic Credit: AP)

03 सबसे पहला नाम निकलस पूरन का ही आता है. निकलस पूरन ने पिछले साल भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन ठोके थे. उन्होंने 5 मैचों की टी20 सीरीज में कुल 184 रन बनाए थे. (AFP)

04 दूसरे नंबर पर नाम आता है कॉलिन मुनरो का जिन्होंने भारत के खिलाफ साल 2020 में सबसे ज्यादा रन मारे थे. उन्होंने अपनी धरती पर तीन मैचों की टी20 सीरीज में 178 रन मारे थे. (Pic Credit: AFP)

05 तीसरे नंबर पर भी निकलस पूरन का ही नाम आता है. उन्होंने इसी साल टी20 सीरीज में 5 मैचों की टी20 सीरीज में 176 रन ठोके. वह इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी है. प्लेयर ऑफ द सीरीज भी निकलस पूरन ही रहे. (Pic Credit- Nicholas Pooran/Instagram)

06 चौथे नंबर पर वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज ब्रैंडन किंग हैं जिन्होंने पांचवे टी20 में धुआंदार पारी खेली. उन्होंने 55 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली थी. वह इस सीरीज में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. 5 मैचों में उन्होंने 43 के औसत से 173 रन बनाए. (Pic Credit- ICC/Twitter)