दुनिया के टॉप-10 बैटर्स की लिस्ट में 4 भारतीय, धोनी-सहवाग, रोहित-युवराज फिर भी रह गए पीछे

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैच में 18426 रन बनाए हैं. उनका औसत 44.83 रहा. सचिन ने अपने वनडे करियर में 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाए. वे दुनिया में सबसे अधिक वनडे रन (Most Runs in ODI) और सबसे अधिक वनडे शतक (Most Century in ODI) लगाने वाले बैटर हैं. (AFP)