एमएस धोनी से लेकर सुरेश रैना तक... किसने खेले सबसे ज्यादा IPL फाइनल? टॉप 5 में भारतीयों की धूम

5 Players Who have played most ipl finals: आईपीएल का 16वां सीजन अपने आखिरी पड़ाव पर है. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स फाइनल में पहुंच चुकी है. आईपीएल 2023 के खिताबी मुकाबले में चेन्नई का सामना किस टीम से होगा, इसके लिए शुक्रवार (26 मई) तक इंतजार करना होगा. इस दिन मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से क्वालीफायर 2 में होगा. इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में सीएसके से 28 मई को भिड़ेगी. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल खेले हैं.

01 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स टीम 10वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है. धोनी 10 बार फाइनल में खेल चुके हैं. वह 11वीं बार फाइनल में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. सीएसके के अलावा धोनी पुणे वॉरियर्स इंडिया की ओर से भी खिताबी मुकाबला खेल चुके हैं. सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल खेलने का रिकॉर्ड धोनी के नाम है. (CSK/Instagram)

02 आईपीएल में 'चिन्ना थाला' के नाम से फेमस सुरेश रैना सबसे ज्यादा फाइनल खेलने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. रैना आईपीएल में आखिरी बार 2021 में दिखाई दिए थे. इसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी. रैना के नाम 8 आईपीएल फाइनल में खेलने का रिकॉर्ड है. वह आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा गुजरात लॉयंस की ओर से भी खेल चुके हैं. (Raina/Instagram)

03 अनुभवी ऑफ स्पिनर आर अश्विन के नाम आईपीएल में 7 फाइनल खेलने का रिकॉर्ड है. अश्विन आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंगस, राजस्थान रॉयल्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से अपनी स्पिन का जलवा दिखा चुके हैं. (Ashwin/Instagram)

04 विंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो 7 बार आईपीएल फाइनल में शिरकत कर चुके हैं. मौजूदा समय में चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाजी कोच के रूप में कार्यरत ब्रावो आईपीएल में गुजरात लॉयंस, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से अपना जौहर दिखा चुके हैं. (Bravo/instagram)

05 दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के नाम भी 7 आईपीएल फाइनल खेलने का रिकॉर्ड है. जडेजा 8वीं बार फाइनल खेलने उतरेंगे. वह आईपीएल में सीएसके, कोच्चि टस्कर्स और गुजरात लॉयंस टीम की ओर से खेल चुके हैं. (Jadeja/Instagram)