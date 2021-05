NZ vs ENG: जेम्स एंडरसन लॉर्ड्स में तोड़ेंगे अनिल कुंबले का रिकॉर्ड, कुक की करेंगे बराबरी इंग्लैंड के 38 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्म एंडरसन को स्विंग का उस्ताद माना जाता है. इस तेज गेंदबाज ने अब तक 160 मैचों में 614 विकेट लिए हैं. छह सौ ज्यादा विकेट लेने वाले एंडरसन दुनिया के एक मात्र तेज गेंदबाज हैं. News18 Hindi | May 30, 2021, 11:09 AM IST

1 / 4 नई दिल्ली. इंग्लैंड के स्टार बॉलर जेम्स एंडरसन न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 जून से होने वाले टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं. इस टेस्ट मैच में उतरते ही 38 वर्षीय एंडरसन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक के 161 टेस्ट मैच खेलने की बराबरी कर लेंगे. एंडरसन 600 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के एकमात्र गेंदबाज हैं. उनके नाम 160 टेस्ट मैचों में 614 विकेट दर्ज है. एंडरसन इस दौरान भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. कुंबले ने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट चटकाया है. एंडरसन इस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ छह विकेट दूर है. (फोटो-AP)

अगर एंडरसन इस सीजन में न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ सभी सात टेस्ट खेलने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं वो सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वालों की सूची में चौथे नंबर पर जाएंगे. भारत के सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ ने 168-168 टेस्ट मैच खेले हैं. एंडरसन ने कहा, इससे मुझे गर्व महसूस होता है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लाख वर्षों में भी इस मुकाम तक पहुंचूंगा. मेरा शरीर बूढ़ा या थका हुआ महसूस नहीं करता है. (फोटो साभार-jimmya9)

एंडरसन ने आगे कहा, “मुझे टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल पसंद है, इसे लेकर बहुत बड़ा जुनून है. बड़े होकर मैं बस इतना करना चाहता था कि इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूं और मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मैं इसे इतने लंबे समय तक कर पाया. ” लॉर्ड्स में कुक के साथ टेस्ट मैचों की बराबरी करना एंडरसन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 18 साल पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ इस तेज गेंदबाज ने इसी मैदान पर डेब्यू किया था. (फोटो साभार-jimmya9)

4 / 4 इसके अलावा एंडरसन 1000 फर्स्ट क्लास विकेट से सिर्फ आठ विकेट दूर हैं. उनके नाम अभी 259 मैचों में 992 विकेट है. इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज एंड्रयू कैडिक 2005 में यह उपलब्धि हासिल करने वाले इंग्लैंड के अंतिम खिलाड़ी थे. (फोटो साभार-jimmya9)

First published: May 30, 2021, 11:09 AM IST