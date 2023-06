Home / Photo Gallery / sports / rahul dravid cheteshwar pujara scored more than 20 thousand runs 55 centuries at number 3 ...

20 हजार रन...55 शतक, कौन होगा टीम इंडिया की नई 'दीवार'? क्या T20 स्टार कर पाएंगे बेड़ा पार?

Who will Be Batting At Number 3 After Cheteshwar Pujara : WTC Final में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के बाद भारतीय क्रिेकेट टीम में बदलाव की बयार बहनी शुरू हो गई है. पहली गाज चेतेश्वर पुजारा पर गिरी. उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ जुलाई में होने वाली 2 टेस्ट की सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली. उनके स्थान पर कौन 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेगा? ये बड़ा सवाल है. ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. इसके अलावा शुभमन गिल भी हैं, जो अभी तक ओपनर की भूमिका निभाते नजर आए हैं. लेकिन उन्हें भी मध्य क्रम में आजमाया जा सकता है. जिसे भी पुजारा की जगह 3 नंबर पर खेलने का मौका मिलेगा? एक बात तय है कि अतीत के मुकाबले इस बार एक टी20 स्टार को सबसे अहम बैटिंग पोजीशन के लिए चुना जाएगा. अब देखना होगा कि ये बैटर टीम इंडिया की दीवार रहे पुजारा और राहुल द्रविड़ की जगह ले पाता है या नहीं

01 वेस्टइंडीज के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान हुआ, तो एक बात का अंदेशा पहले से ही था कि किसी सीनियर खिलाड़ी की छुट्टी होगी और युवा चेहरों को मौका मिलेगा. हुआ भी ऐसा ही. WTC Final की नाकामी के बाद चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट टीम से आउट कर दिया गया. टेस्ट टीम में बाएं हाथ के बैटर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को पहली बार मौका मिला. इन दोनों में से किसी एक को वेस्टइंडीज के खिलाफ पुजारा के स्थान पर 3 नंबर पर बैटिंग का मौका दिया जा सकता है. हालांकि, पुजारा की जगह भरना आसान नहीं रहने वाला. क्यों आइए आपको बताते हैं. (Instagram)

02 बीते 3 दशक में भारतीय क्रिकेट को ऐसे 2 बल्लेबाज मिले, जो तीन नंबर पर टीम इंडिया के लिए दीवार साबित हुए. मुश्किल चुनौती में ये दोनों ही बैटर चट्टान की तरह डटे रहते थे. एक राहुल द्रविड़, जो टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच हैं और दूसरे चेतेश्वर पुजारा, जिनकी अभी टीम से छुट्टी हुई है. पुजारा-द्रविड़ तीन नंबर पर कितने सफल रहे. इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इन दोनों ने 267 टेस्ट खेले और मिलकर 20 हजार से अधिक रन और 55 शतक ठोके. इनके बाद जो भी बल्लेबाज, 3 नंबर पर खेलेगा, उसे इस विरासत को लेकर चलना होगा और ये किसी चुनौती से कम नहीं. (AP)

03 21 साल के यशस्वी जायसवाल के लिए ये काम आसान नहीं होगा. उन्हें आईपीएल 2023 में दमदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. यशस्वी ने आईपीएल 2023 में 625 रन बनाए थे. इससे पहले, किसी भी अनकैप्ड खिलाड़ी ने आईपीएल के किसी सीजन में इतने रन नहीं बनाए थे. उन्होंने 13 गेंद में आईपीएल की सबसे तेज फिफ्टी भी ठोकी थी. पूरे सीजन में यशस्वी ने तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बैटिंग की थी. बड़ी आसानी से पुल और हुक शॉट खेले थे. (AP)

04 ऐसा नहीं है कि यशस्वी को सिर्फ आईपीएल 2023 के प्रदर्शन के आधार पर ही टेस्ट टीम में मौका मिला. उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किए भले ही ज्यादा वक्त नहीं हुआ है. लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग से सबको प्रभावित किया है. यशस्वी ने 80 की औसत से 26 पारियों में 1845 रन बनाए हैं. उन्होंने अपने 11 अर्धशतकों में से 9 को तीन अंकों में बदला है. ये इतना बताने के लिए काफी है कि उनमें रनों की कितनी भूख है. उन्हें पता है कि अगर आपको अपनी जगह पक्की करनी है तो फिर 50 को 100 और शतक को दोहरे शतक में तब्दील करने की काबिलियत होना जरूरी है और अब तक इस बैटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इसे साबित किया है. (Instagram)

05 यशस्वी की तकनीक अच्छी है. गेंद आने से पहले उनका शरीर स्थिर रहता है. वो संतुलन हासिल करने के लिए सिर्फ थोड़ा बहुत पैर को आगे-पीछे करते हैं और इसी वजह से वो बैकफुट या फ्रंटफुट पर वेट आसानी से ट्रांसफर कर पाते हैं और आखिरी समय तक गेंद पर नजर रखते हुए शॉट खेलते हैं. उनका फुटवर्क भी कमाल का है. इसलिए शॉर्ट गेंद को खेलने में उन्हें बहुत दिक्कत नहीं आती. (Yashasvi jaiswal/Instagram)

06 ऐसा नहीं है कि उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ खूबी है कोई खामी नहीं. यशस्वी भी ऑफ स्टम्प के बाहर की गेंद से छेड़छाड़ करते हैं. पिछले साल उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में यशस्वी को 33 और 37 रन पर दो जीवनदान मिले थे. उनका कैच़ छूट गया था. दोनों मौकों पर वो ऑफ स्टम्प के बाहर जाती गेंद से छेड़छाड़ करते हुए आउट होने से बचे थे. इसके बाद मुंबई टीम के कोच अमोल मजूमदार ने उन्हें दो टूक कहा था- तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं. सिंगल लो और अगले 15 मिनट तक नॉन स्ट्राइकर एंड से मैच देखो या इस तरह के शॉट अब भूलकर न खेलना, फिर चाहें गेंद शॉट लगाने लायक भी क्यों न हो? (Yashasvi jaiswal instagram)

07 यशस्वी ने दूसरा विकल्प चुना था और पूरे दिन ऑफ स्टम्प के बाहर की गेंद से छेड़छाड़ नहीं की. 353 मिनट बैटिंग की और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना दूसरा शतक लगाकर लौटे थे. इसके बाद उन्होंने कोच से आकर कहा था- सर मैंने आपके निर्देशों पर अमल किया. ये बताता है कि यशस्वी में खेल की गहरी समझ और वो तेजी से सीखते हैं. (Yashasvi jaiswal instagram)