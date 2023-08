Home / Photo Gallery / sports / rinku singh tilak varma yashasvi jaiswal and mukesh kumar total 4 players debut for team i ...

15 दिन में 4 भारतीयों ने किया T20I डेब्यू, जानिए कौन रहा हिट और कौन फ्लॉप?

Indian Players Who Debut in T20I In Last 15 days: भारत के लिए टी20I में पिछले 15 दिन में अब तक कुल 4 खिलाड़ी डेब्यू कर चुके हैं. इस खबर में हम आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं.

01 भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 कल (18 अगस्त) को डबलिन में खेला गया. पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत मिली. उन्होंने यह मैच डकवर्थ लुइस नियम से 2 रनों से जीता. कप्तान जसप्रीत बुमराह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. (Harry Tector instagram)

02 इस टी20 मैच में आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रिंकू सिंह ने डेब्यू किया. देखा जाए तो अब तक इस महीने पिछले 15 दिनों में कुल 4 खिलाड़ी टी20I में डेब्यू कर चुके हैं. AP

03 भारत के लिए इस महीन सबसे पहले 3 अगस्त को तिलक वर्मा और मुकेश कुमार ने डेब्यू किया. दोनों ही खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हैं. तिलक ने तो आईपीएल में एक से एक बेहतरीन पारियों खेली है.(team india instagram)

04 मुकेश कुमार ने अपना टी20 डेब्यू वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में किया था. उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी की थी. लेकिन उन्हें 1 भी विकेट नहीं मिला था. वहीं बैटिंग करते हुए वह 1 गेंद में 1 रन बनाकर नाबाद रहे थे. वेस्टइंडीज यह मैच 4 रन से जीत गया था. Tilak Verma Instagram

05 इसी मैच में तिलक वर्मा ने डेब्यू किया था. तिलक ने पहले ही मैच में खूब सुर्खियों बटोरीं थी. वह भारत के लिए उस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. (Tilak Varma Instagram)

06 यशस्वी जायसवाल ने भी इस महीने अगस्त में टीम इंडिया के लिए टी20 डेब्यू किया. उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में मौका नहीं मिला था. वह तीसरे टी20 मैच में अपना डेब्यू कर सके थे. हालांकि, डेब्यू मैच उनके लिए अच्छा नहीं रहा था. वह 2 गेंदो में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे. (Team india instagram)

07 अगस्त में डेब्यू करने वाले चौथे खिलाड़ी रिंकू सिंह हैं. रिंकू सिंह आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाने में सफल रहे. जब उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला था तो फैंस काफी नाराज थे. (BCCI Twitter)