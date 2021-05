पत्‍नी का खुलासा, बताया-कैसे शादी के बाद इरफान पठान ने दिया सबसे बड़े फैसले में साथ पत्‍नी के साथ फोटो शेयर करने के बाद अक्‍सर इरफान पठान (Irfan Pathan) आलोचनाओं के घिर जाते हैं. उन्‍हें लोग बराबरी की सलाह देने लगते हैं. News18 Hindi | May 30, 2021, 10:54 AM IST

नई दिल्‍ली. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान अक्‍सर पत्‍नी सफा बेग के साथ तस्‍वीरों को लेकर सुखियों में रहते हैं. वह जब भी पत्‍नी के साथ अपनी तस्‍वीर शेयर करते हैं, आलोचनाओं से घिर जाते हैं.

दरअसल ज्‍यादातर तस्‍वीरों में उनकी पत्‍नी का आधा चेहरा ही नजर आता है. जिस वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्‍हें बराबरी की सलाह देने लगते हैं.

3 / 7 बीते दिनों भी उनकी एक तस्‍वीर वायरल हुई थी, जिसमें उनकी पत्‍नी का चेहरा धुंधला किया हुआ था. हालांकि उनके बाद अब उनकी पत्‍नी ने भी साफ कर दिया है कि तस्‍वीर में चेहरा छिपाने का फैसला उनका खुद का था.

सफा ने टाइम्‍स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में खुलासा कि इस मामले से इरफान का कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इरफान उनके हर फैसले में उनका साथ देते हैं.

सफा ने 2016 का एक किस्‍सा भी शेयर किया. जब वह शादी के बाद अपने जन्‍म स्‍थान सऊदी अरब से भारत आ रही थीं.

सफा ने बताया कि फरवरी 2016 में शादी के बाद कैसे इरफान ने पासपोर्ट ऑफिस में पठान सरनेम का उपयोग नहीं करने के लिए उनका समर्थन किया था.

उन्‍होंने यह भी कहा कि साइबर बुलिंग किसी भी हद तक स्‍वीकार्य नहीं है.

