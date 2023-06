Home / Photo Gallery / sports / venkatesh iyer wanted to become complete all rounder as like hardik pandya check full deta ...

14 मैच... 404 रन, हार्दिक पंड्या की तरह कंपलीट ऑलराउंडर बनना चाहता है KKR का खिलाड़ी, गिनाई खूबियां

Venkatesh Iyer want to become a all-rounder like Hardik Pandya: कोलकाता नाइटराइडर्स टीम बेशक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 16वें एडिशन में प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई लेकिन नीतीश राणा की कप्तानी और नए हेड कोच चंद्रकांत पंडित के मार्गदर्शन वाली टीम टूर्नामेंट में कई मैचों में शानदार प्रदर्शन करने में सफल रही. वेंकटेश अय्यर केकेआर की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक थे जिनका सपना हार्दिक पंड्या की तरह कंपलीट ऑलराउंडर बनना है.

01 वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) के लिए आईपीएल 2023 अच्छा रहा. मध्यप्रदेश की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले इस खिलाड़ी ने आईपीएल (IPL 2023) के 16वें एडिशन में केकेआर की ओर से 14 मैचों में 404 रन बनाए. इस दौरान अय्यर की बैटिंग औसत 145. 84 रहा. वेंकटेश ने एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी जड़ी. आईपीएल में उन्हें अधिकतर समय इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में केकेआर ने आजमाया. (Instagram)

02 लेफ्ट हैंड बैटर वेंकटेश अय्यर ने अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पंडया (Hardik Pandya) की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. पंड्या की वापसी के बाद से वेंकटेश दोबारा टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए.(Instagram)

03 वेंकटेश अय्यर ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि वह हार्दिक पंड्या की तरह कंपलीट ऑलराउंडर बनना चाहते हैं. उन्होंने कहा, मैं हार्दिक पंड्या की तरह संपूर्ण ऑलराउंडर बनना चाहता हूं. मैं पंड्या को विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में से एक मानता हूं. वह जो टीम इंडिया के लिए कर रहे हैं, मैं उसे दोहराना चाहता हूं.’(Instagram)

04 वेंकटेश अय्यर ने भारत के लिए अभी तक 2 वनडे और 9 टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के जरिए टीम इंडिया का टिकट कटाया था. (Instagram)

05 वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल के पिछले सीजन में गेंदबाजी नहीं की थी. उन्होंने 2 वनडे इंटरेशनल मैचों में 24 जबकि 9 टी20 मैचों में 133 रन जुटाए हैं. इस खिलाड़ी ने टी20 में 5 विकेट लिए हैं. (Instagram)