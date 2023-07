Home / Photo Gallery / sports / viv richards paul collingwood rohan mustafa and bas de leede scored century and took 5 wic ...

एक ही वनडे में शतक और 5 विकेट, 4 खिलाड़ी कर चुके यह कमाल, पाकिस्‍तान में जन्‍मा प्‍लेयर भी शामिल

Century and 5 wickets in an ODI: एक ही वनडे मैच में शतक और पारी में 5 विकेट हासिल करना किसी भी क्रिकेटर का सपना होता है. वनडे क्रिकेट में महान हरफनमौला इयान बॉथम, कपिल देव, इमरान खान और रिचर्ड हैडली की चौकड़ी भी जलवा दिखा चुकी है लेकिन इनमें से कोई भी यह कारनामा अंजाम नहीं दे सका है. अब तक 4 प्‍लेयर्स ने एक ही वनडे मैच में शतक और 5 विकेट हासिल करने की उपलब्धि हासिल की है.

01 किसी एक वनडे में शतक और 5 विकेट लेने की उपलब्धि सबसे पहले वेस्‍टइंडीज के विव रिचर्ड्स (Viv Richards) ने हासिल की थी. वर्ष 1986-87 में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ ड्यूनेडिन में खेले गए मैच में उन्‍होंने 139 गेंदों पर 10 चौकों और 4 छक्‍कों की मदद से 119 रन बनाए थे और बाद में गेंदबाजी भी भी जलवा दिखाते हुए 10 ओवर में 41 रन देकर पांच विकेट हासिल किए थे. ऑफ स्पिनर के तौर पर रिचर्ड्स के नाम पर भले ही 118 विकेट दर्ज हैं. वे विंडीज के रेगुलर बॉलर नहीं थे लेकिन वनडे में दो बार पारी में पांच विकेट हासिल कर चुके हैं..Twitter

02 इंग्‍लैंड के पॉल कॉलिंगवुड (Paul Collingwood) ने बांग्‍लादेश के खिलाफ वनडे मैच में शतक बनाया था और 5 विकेट हासिल किए थे. 2005 में ट्रेंटब्रिज में खेले गए मैच में उन्‍होंने नाबाद 112 रन (86 गेंद, 10 चौके और पांच छक्‍के) बनाने के अलावा 31 रन देकर छह विकेट झटके थे. गेंदबाजी में उन्‍होंने अपने 10 ओवर में 31 रन देकर छह विकेट लिए थे.Paulcollingwood5/Instagram

03 पाकिस्‍तान में जन्‍मे लेकिन यूएई से क्रिकेट खेलने वाले रोहन मुस्‍तफा (Rohan Mustafa) भी इस खास सूची में शामिल हैं. रोहन ने 2017 में पापुआ न्‍यू गिनी के खिलाफ मैच में पारी की शुरुआत करते हुए 125 गेंदों पर सात चौकों और एक छक्‍के की मदद से 109 रन की पारी खेली थी. बाद में उन्‍होंने अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से 25 रन देकर विपक्षी टीम के पांच बल्‍लेबाजों को पवेलियन लौटाया था.मुस्‍तफा का जन्‍म वर्ष 1088 में पाकिस्‍तान के कोहट में हुआ था, बाद में उनका परिवार शारजाह (यूएई) शिफ्ट हो गया था.(Rohaanofficial88-Instagram)