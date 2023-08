Home / Photo Gallery / sports / india vs pakistan hockey head to head records and stats asian champions trophy ind vs pak

IND vs PAK Hockey Head To Head: वर्ल्ड कप 2023 से पहले भारत और पाकिस्तान में टक्कर, कौन किसपर भारी? जानिए हेड टू हेड आंकड़े

IND vs PAK Hockey Head To Head: भारत और पाकिस्तान की टीमें खेल के किसी भी मैदान में जब आमने सामने होती हैं तब रोमांच की पराकष्ठा चरम पर होती है. दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ हारना नहीं चाहतीं. एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (Asian Champions Trophy) में भारत और पाकिस्तान का सामना बुधवार को होगा. यह मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा. हाइवोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तान की ओर से माइंडगेम शुरू हो चुका है. आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan ) की हॉकी टीमें अभी तक कितनी बार भिड़ी हैं और किसका पलड़ा भारी है.

01 जहां तक टूर्नामेंट में अभी तक दोनों टीमों के प्रदर्शन का सवाल है तो भारत अजेय है जबकि पाकिस्तान केवल एक जीत दर्ज कर पाया है. उसने 2 मैच ड्रॉ कराए जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा. उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद इस महत्वपूर्ण मैच के परिणाम पर टिकी है. (Hockey India)

02 अगर पाकिस्तान इस मैच में जीत दर्ज करता है तो वह अंतिम चार में पहुंच जाएगा लेकिन हारने पर उसका भाग्य चीन और जापान के मैच के परिणाम पर टिका रहेगा. यदि पाकिस्तान हार जाता है तो फिर उसे चीन की जापान पर जीत के लिए दुआ करनी होगी. यदि जापान जीत हासिल करता है तो फिर जीत का अंतर कम होना चाहिए. (Hockey India)

03 भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Head To Head) की हॉकी टीमों के बीच अभी तक 178 बार टक्कर हुई है जिनमें से पाकिस्तान ने 82 मैच जीते हैं जबकि भारत की झोली में 64 जीत आए हैं. दोनों टीमों के बीच 32 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. ऐसे में आंकड़ों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है. लेकिन पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो, भारत के सामने पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरा है. दोनों टीमों की पहली भिड़ंत 1956 मेलबर्न ओलंपिक फाइनल में हुई थी. (Hockey India)

04 पाकिस्तान इसके अलावा यह भी चाहेगा कि मलेशिया की टीम दक्षिण कोरिया पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करे. भारत तीन जीत और एक ड्रॉ से 10 अंक लेकर शीर्ष पर काबिज है. उसके बाद मलेशिया (9 अंक), दक्षिण कोरिया (5), पाकिस्तान (5), जापान (2) और चीन (1) का नंबर आता है. भारत और पाकिस्तान ने भले ही यह टूर्नामेंट तीन तीन बार जीता है लेकिन वर्तमान रैंकिंग और फॉर्म को देखते हुए भारत बुधवार को जीत के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा. भारत की विश्व रैंकिंग चार जबकि पाकिस्तान की 16 है. (Hockey India)

05 लेकिन जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो तो रैंकिंग खास मायने नहीं रखती. जो भी टीम दबाव से अच्छी तरह निबटेगी उसकी जीत की संभावना अधिक होगी. हरमनप्रीत सिंह की अगुआई वाली भारतीय टीम ने अभी तक आक्रामक हॉकी खेली है और उसने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने के स्ट्राइक रेट में सुधार किया है. इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले भारतीय टीम को हालांकि अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करना होगा. (Hockey India)

06 हरमनप्रीत ने कहा,‘हमें अपने रक्षण में अब भी काम करने की जरूरत है तथा हमें आसानी से पेनल्टी कॉर्नर नहीं देने होंगे. हमें सर्किल के अंदर गेंद पर बेहतर तरीके से नियंत्रण बनाना होगा.’ भारत और पाकिस्तान को लगातार दिन मैच खेलने के बाद एक दिन का विश्राम मिला है जिससे निश्चित तौर पर दोनों टीमों को मदद मिलेगी. (Hockey India)