4 WWE रेसलर, जिनकी हाइट है The Great Khali से भी ज्यादा, एक 8 फुट लंबा, 2 की हो गई अचानक मौत

WWE Superstars Who Are Taller Than The Great Khali: अगर आप भारतीय हैं और आपसे यह सवाल पूछ दिया जाए कि wwe के सबसे लंबे रेसलर कौन हैं? तो जाहिर है कि आप द ग्रेट खली का नाम लोगे. क्योंकि भारत में द ग्रेट खली की फैन फॉलोइंग करोड़ों की संख्या में है और लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं wwe में 4 ऐसे रेसलर हैं जिनकी हाइट द ग्रेट खली से भी ज्यादा है. इन 4 रेसलर्स में से 2 की अचानक मौत हो गई थी.

01 खली wwe के सबसे लंबे रेसलर की सूची में शामिल हैं. द ग्रेट खली की हाइट 7 फूट 1 इंच है. वह अब wwe से संन्यास ले चुके हैं और खुद की रेसलिंग कंपनी चलाते हैं. (The Great Khali Instagram)

02 जायंट सिलवा (Giant Silva) भी wwe के लंबे रेसलर की सूची में आते हैं. वह ब्राजील से हैं. उनकी हाइट खली से 1 इंच ज्यादा यानी 7 फूट 2 इंच है. उन्होंने साल 2011 में wwe से संन्यास ले लिया. (Pic Credit- World Wrestling Entertainment)

03 Wwe के तीसरे सबसे लंबे रेसलर ओमोस हैं. ओमोस दिखने में बेहद ही खतरनाक हैं. वह करीब 7 फूट 3 इंच लंबे हैं. हाल में ही वह रेसलमेनिया 39 में नजर आए थे. जहां उन्हें ब्रॉक लेसनर से हार का सामना करना पड़ा था. 30 साल के इस रेसलर ने साल 2019 में डेब्यू किया था. (Omos Instagram)

04 आंद्रे द जायंट (Andre The Giant) अगर आप wwe के बहुत बड़े फैन हैं तो आपने यह नाम जरूर सुना होगा. आंद्रे द जायंट wwe के सबसे सफल रेसलर में से एक थे. उन्होंने अपने दौर में फैंस को खूब एंटरटेन किया. उनकी हाइट 7 फूट 4 इंच थी. साल 1993 में आंद्रे की अचानक मौत हो गई थी. (Pic Credit- World Wrestling Entertainment)