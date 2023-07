WWE के 5 ऐसे रेसलर, जिन्हें गूगल पर किया जाता है सबसे ज्यादा सर्च, लिस्ट में आपका पसंदीदा सुपरस्टार तो नहीं?

Home / Photo Gallery / sports / 5 most searched wwe wrestlers on google including john cena randy orton roman reigns brock ...

5 most searched WWE wrestlers of all time: WWE के दुनियां भर में करोड़ो फैंस हैं. भारत में भी इस शो को काफी पसंद किया जाता है. आज हम आपको wwe के ऐसे रेसलर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है.

01 गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले रेसलर जॉन सीना हैं .जॉन सीना ने अपने करियर में एक से एक बेहतरीन मैच में हिस्सा लिया है. उन्होंने अंडरटेकर, द ग्रेट खली रैंडी ऑर्टन जैसे दिग्गजों को भी हराया है. जॉन सीना जब रिंग में आते हैं तो क्राउड बस सीना सीना ही कहती नजर आती है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1999 में की थी. Pic Credit: WWE

02 दूसरे नंबर पर नाम आता है अंडरटेकर का. जी हां, अंडरटेकर अपने जमाने में बेशक एक खतरनाक रेसलर रहे हैं. WWE में वह अब कभी कभी ही नजर आते हैं. अंडरटेकर ने भी अपने करियर में काफी कम मैच हारे हैं. उनके पाइल डाइवर मूव ने उन्हें wwe में कई मैच जीतने में मदद की है. Pic Credit: WWE

03 तीसरे नंबर पर नाम आता है रोमन रेंज का. रोमन रेंज इस वक्त wwe के ऐसे रेसलर हैं. जिनके दम पर पूरा शो टीका हुआ है. रोमन पहले फुटबॉल खेलने के काफी शौकीन थे. लेकिन बाद में उन्होंने रेसलिंग को ही करियर चुना. वह wwe में अब तक 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं. Pic Credit: WWE

04 द वाइपर रैंडी ऑर्टन का नाम इस लिस्ट में होना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है. लीजेंड किलर के नाम से मशहूर रैंडी ऑर्टन ने wwe में एक से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. फिलहाल वह wwe से बाहर हैं. लेकिन जल्द ही वह रिंग में वापसी कर लेंगे. रैंडी ऑर्टन साल 2008 और 2017 के रॉयल रंबल विजेता थे. यह कोई आम बात नहीं है. Pic Credit: WWE