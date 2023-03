John Cena को दिग्गज रेसलर ने दी है WWE में सबसे ज्यादा बार मात, पहले नहीं कर पाया कोई ऐसा, कौन है ये सुपरस्टार?

इन दोनों का पहली बार सामना तब हुआ था जब साल 2006 के न्यू ईयर रिवोल्यूशन (New Year Revolution) में एज ने मनी इन द बैंक (Money In the Bank) कॉन्ट्रेक्ट का इस्तेमाल करते हुए जॉन सीना से wwe चैंपियनशिप जीती थी. Pic Credit- WWE