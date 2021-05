नोवाक जोकोविच का बड़ा बयान, कहा- फैंस को अनुमति मिलने पर ही टोक्‍यो ओलिंपिक में खेलेंगे कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए कहा जा रहा है कि टोक्‍यो ओलिंपिक का आयोजन खाली स्‍टेडियम में होगा News18 Hindi | May 28, 2021, 9:37 AM IST

1 / 4 नई दिल्‍ली. दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का कहना है कि अगर टोक्‍यो ओलिंपिक में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं मिली तो वह खेलों के इस महाकुंभ में नहीं खेलेंगे. (इंस्टाग्राम)

2 / 4 उनकी यह प्रतिक्रिया उसके बाद आई, जब कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखने हुए कहा जा रहा है कि ओलिंपिक का आयोजन दर्शकों के बिना होगा. वहीं डॉक्‍टर्स की एक एसोसिएशन का तो कहना है कि इस इवेंट को रद्द कर देना चाहिए. (Jelena Djokovic/Instagram)

3 / 4 जोकोविच ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि मैं ओलिंपिक में खेलने की योजना बना रहा हूं, अगर फैंस को स्‍टेडियम में आने की अनुमति दी जाती है.

4 / 4 उन्‍होंने कहा कि यदि फैंस पर बैन लगाया जाता है तो मुझे हिस्‍सा लेने के बारे में दो बार सोचना पड़ेगा. जोकोविच रिशेड्यूल ओलिंपिक पर संदेश व्‍यक्‍त करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी नहीं हैं. हाल में ही राफेल नडाल और सेरेना विलियम्‍स ने भी संदेह व्‍यक्‍त किया था.

First published: May 28, 2021, 9:37 AM IST