OnePlus यूजर्स के लिए खुशखबरी, Nord CE 2 Lite के लिए Android 13 का बीटा टेस्ट शुरू, जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

OnePlus बीटा प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए वन प्लस स्मार्टफोन पर जाएं और About device पर up to date पर टैप करें. इसके बाद ऊपर दाईं ओर स्थित आइकन पर टैप करें. यहां Beta program सिलेक्ट करें. अब Beta पर टैप करके Fill in your information पर टैप करें. सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद Apply Now कर दें.