Home / Photo Gallery / tech / top load vs front load washing machine which is better for cleaning clothes consume less e ...

फ्रंट लोड या टॉप लोड, कौन सी वाशिंग मशीन में ज़्यादा साफ होते हैं कपड़े? बिजली की भी होती है बचत

Which is better top load or front load: अगर आप नई वाशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि कौन सी आपके लिए परफेक्ट होगी-फ्रंट लोड या फिर टॉप लो

01 Top load or front load washing: वाशिंग मशीन न हो तो घर के कपड़े धोते-धोते हाथ दुख जाएं. इससे थकान तो होगी ही, साथ ही कपड़े धोने पर समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है. ऐसे में वाशिंग मशीन बहुत कारगर चीज़ लगती है. जिनके घरों में वाशिंग मशीन है, वह इसकी अहमियत बहुत अच्छे से समझते हैं. हालांकि जो लोग नई वाशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं वह कंफ्यूज़ रहते हैं कि कौन सी वाशिंग मशीन खरीदी जाए- फुली टॉप लोड वाशिंग मशीन या फ्रंट लोड वाशिंग मशीन.

02 टॉप-लोड फुली ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन आमतौर पर ज़्यादा सहूलियत होती हैं क्योंकि आपको कपड़े लोड करने और उतारने के लिए झुकना नहीं पड़ता है. ये आपकी पीठ पर जोर तो नहीं देती है, लेकिन टॉप-लोडिंग वॉशिंग मशीन कपड़ों पर हार्ड हो सकती हैं, खासकर अगर मशीन ओवरलोड हो तो ऐसा होना तय है.

03 फ्रंट लोड फुली ऑटोमैटिक मशीन कपड़ों के मामले में ज्यादा जेंटल होती हैं. टॉप-लोडर के लिए तकिए या कम्फर्ट जैसी बड़ी चीज़ों को धोने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में नहीं डूब पाते हैं.

04 टॉप लोड वाशिंग मशीन के साथ एक और अच्छी बात ये है कि इसमें आप कपड़े धुलने के दौरान बीच में भी कपड़े डाल सकते हैं. हालांकि फ्रंट लोड में ऐसा नहीं है. इसमें एक बार ये लॉक हो गया तो पूरे कपड़े धुलने के बाद ही खोला जा सकता है.

05 पानी की खपत की बात करें तो फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन औसत टॉप-लोडिंग वॉशिंग मशीन की तुलना में कम पानी और बिजली का इस्तेमाल करती हैं. एक एफिशिएंट फ्रंट-लोड वॉशर हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है.

06 कौन तेजी से सुखाता है कपड़े? फाइनल स्पिन साइकल के दौरान, फ्रंट-लोडिंग वाशिंग मशीन आम तौर पर सामान्य टॉप लोडर की तुलना में लगभग 33% तेजी से घूमती हैं, जिसका मतलब है कि इसका ड्रायर ज्यादा पावरफुल होता है, कपड़े जल्दी और अच्छे से सूख जाते हैं.