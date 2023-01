Aisle ने भारत में यंगस्टर्स के लिए लॉन्च किया नया डेटिंग ऐप, जानिए आपको कैसे मिलेगा परफेक्ट मैच

फर्म के अनुसार जलेबी ऐप को शुरू करने का मकसद सिंगल, प्रोग्रेसिव और प्रमुख रूप से जेन जेड ऑडिएंस के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है. जलेबी ऐप की टैगलाइन "Seriously Good Dating" आइज़ल की टैगलाइन "Nothing casual about this dating app" का एसेंस बनाए रखती है. (फ़ोटो: Aisle)