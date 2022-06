10 हज़ार रुपये से भी कम कीमत में घर लाएं 48MP 4 कैमरे वाला बजट फोन, मिलेगी 18W फास्ट चार्जिंग

Best Offer on Budget Phone: फ्लिपकार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक सेल का आज (25 जून 2022) तीसरा दिन है. सेल को 5 दिनों के लिए आयोजित किया गया है, और 27 जून 2022 को इसका आखिरी दिन है. इस सेल में फोन पर बेस्ट डील्स दी जा रही है, और ग्राहकों को यहां एक्सचेंज पर भी काफी अच्छा ऑफर दिया जा रहा है. सेल में SBI कार्ड के ज़रिए 10% की छूट मिलेगी. सेल में वैसे तो ग्राहक सभी पॉपुलर मोबाइल ब्रांड के फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं, लेकिन बजट रेंज के फोन पर मिलने वाले बेस्ट ऑफर की बात करें तो ग्राहकों को माइक्रोमैक्स IN नोट 1 को काफी सस्ते में उपलब्ध कराया जाएगा.