Xiaomi ने ‘Tech ka Shubh Muhurat’ सेल का किया ऐलान, दिवाली के मौके पर मिलेगी बंपर छूट

फेस्टीव सीज़न के मौके पर ऑनलाइन, ऑफलाइन सभी प्लैटफॉर्म पर ऑफर्स और डील्स की भरमार दी जाती है. ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेज़न के बाद अब शियोमी भी जल्द Diwali With Mi (Tech ka Shubh Muhurat) सेल शुरू करने वाली है. कंपनी ने इसके लिए माइक्रोसाइट बनाई है, जिससे साथ लिखा है, ‘Don’t Buy Tech Yet, its worth the wait’, यानी कि अगर अभी तक गैजेट (टीवी, लैपटॉप फोन) नहीं खरीदा है, तो इंतज़ार अच्छा ही होगा. सेल की शुरुआत 20 सितंबर को होगी.