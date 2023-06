Home / Photo Gallery / tech / whatsapp voice status update how to upload best status for android and ios

WhatsApp पर कैसे लगाएं अपनी आवाज़ का स्टेटस? बहुत कम लोग जानते हैं ये सीक्रेट ट्रिक

How to upload Voice Status on Whatsapp: अगर आप भी वॉट्सऐप पर स्टेटस लगाने का शौक रखते हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अब आप फोटो. वीडियो के अलावा अपनी आवाज़ का भी स्टेटस लगा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है तरीका...

01 WhatsApp Voice Status: वॉट्सऐप एक ऐसा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जो हर किसी के फोन में इंस्टॉल होता है. इससे हमारी डेली लाइफ इतनी आसान हो गई है कि ये अगर थोड़ी देर डाउन हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि कैसे दूसरों से कम्यूनिकेट किया जाए.

02 वॉट्सऐप से सिर्फ मैसेज ही नहीं बल्कि वॉइस मैसेज, वॉइस कॉल. वीडियो कॉल, फोटो शेयरिंग, लोकेशन शेयरिंग, कॉन्टैक्ट शेयरिंग किया जा सकता है. इसपर यूज़र्स का सबसे फेवरेट फीचर स्टेटस फीचर है, जिसका लोग खूब इस्तेमाल करते हैं.

03 वॉट्सऐप के स्टेटस के लिए आए दिन कंपनी ने नए-नए अपडटे पेश किए हैं. ऐसे में बता दें कि स्टेटस से जुड़ा एक ऐसा फीचर भी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे. यहां हम बात कर रहे हैं स्टेटस में आवाज़ लगाने की. जी हां वॉट्सऐप यूज़र्स वॉइस स्टेटस लगा सकते हैं.

04 1-अपने Android स्मार्टफोन पर WhatsApp ओपेन करें. 2-स्क्रीन के नीचे बाईं ओर मौजूद ‘My Status’ टैब पर टैप करें. 3-स्टेटस स्क्रीन पर, यूज़र्स को सबसे ऊपर ‘My Status’ ऑप्शन के साथ एक कैमरा आइकन दिखाई देगा. इस पर टैप करें.

05 4-यूज़र्स को Status स्क्रीन पर ले जाया जाएगा, जहां वे अलग-अलग तरह के मीडिया को सेलेक्ट कर सकते हैं. 5-अब, अपनी आवाज का status रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन आइकन पर टैप करके रखें. रिकॉर्डिंग रोकने के लिए आइकन को छोड़ दें.

06 6-एक बार ये होने के बाद, आप चाहें तो अपनी आवाज के स्टेटस के साथ टेक्स्ट, स्टिकर या फोटो ऐड कर सकते हैं. 7-अपनी आवाज का स्टेटस अपलोड करने के लिए Send आइकन पर टैप करें.