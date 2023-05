इस काम को किए बिना घर में न लगवाएं AC, थोड़े से खर्च में बचेंगे बड़े रिस्क से, सुरक्षा की मिलेगी पूरी गारंटी

Home / Photo Gallery / tech / do home earthing before installing ac fridge chimneys washing machine and heavy electrical ...

इस काम को किए बिना घर में न लगवाएं AC, थोड़े से खर्च में बचेंगे बड़े रिस्क से, सुरक्षा की मिलेगी पूरी गारंटी

How To Do Earthing For House: बरसात के समय आपने महसूस किया होगा कि यदि घर की दीवारों पर नमी है तो आपको बिजली के हल्के झटके लगते हैं. ऐसा घर की अर्थिंग न होने के वजह से होता है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर की अर्थिंग करवाना क्यों जरूरी है और यदि आप ऐसी, वाशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक मोटर जैसे ज्यादा पॉवर वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अर्थिंग करवाने से किन-किन परेशानियों से बच सकते हैं.

01 कभी-कभी हमें जमीन पर नंगे पांव पैर रखकर लैपटॉप, वाशिंग मशीन या फ्रिज को चुने पर करंट के हल्के झटके लगते हैं. इसकी वजह है घर का अर्थिंग न होना. अगर आपने घर का अर्थिंग करवाया है तो इलेक्ट्रिक उपकरण के फॉल्ट होने की स्थिति में करंट अर्थिंग से होते हुए जमीन के अंदर चला जाता है. ऐसे में उपकरण को छूने पर आपको शॉक नहीं लगता.

02 जब भी कोई इलेक्ट्रिक उपकरण खराब हो जाता है या तार कट जाने की स्थिति में करंट उस उपकरण के बाहर से बहने लगती है. ऐसी स्थित में उस उपकरण को अगर कोई गलती से छू ले तो उसे बिजली का जोरदार झटका लग सकता है. ऐसे में व्यक्ति की जान भी जा सकती है. (तस्वीर: Canva)

03 बात करें ऐसी जैसे हैवी वोल्टेज उपकरणों की तो मेन वायर के ऐसी की बॉडी से टच होने पर या वायर कनेक्शन के लूज होने पर करंट ऐसी की मेटल बॉडी से बहने लगता है. और यदि इलेक्ट्रीशियन उसे बनाने की कोशिश करे तो उसे झटका लग सकता है. (तस्वीर: Canva)

04 लेकिन अगर घर का अर्थिंग करवाया गया है तो करंट वायर से होते हुए घरती में चला जाता है और किसी को भी शॉक लगने की नौबत नहीं आती है. (तस्वीर: Canva)

05 घर की वायरिंग करवाते समय अर्थिंग करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है. अर्थिंग हमें आकस्मिक घटनाओं से बचाती है. उपकरण के फॉल्ट होने पर यह उसमें दौड़ रही बिजली को सोखने का काम करता है. (तस्वीर: Canva)