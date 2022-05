20 मई को लॉन्च होगी Infinix Note 12 Series, मार्बल स्टूडियोज बना है पार्टनर

खास बात ये है कि Infinix Note 12 Series के लिए कंपनी ने मार्वल स्टूडियोज (Marvel Studios) के साथ साझेदारी की है. मार्बल स्टूडियोज की नई फिल्म डॉक्‍टर स्‍ट्रेंज इन द मल्‍टीवर्स ऑफ मैडनेस (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) की थीम पर पेश किए जाएंगे.