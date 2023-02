Infinix Zero Book Series लॉन्च, i9 प्रोसेसर से लैस है डिवाइस, मिलेगा फुल एचडी वेबकैम

भारत में Infinix Zero Book सीरीज को दो मॉडल और चार वेरिएंट में पेश किया गया है. लैपटॉप को फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. Infinix Zero Book के Core i5, 16 जीबी रैम + 512 जीबी SSD वेरिएंटको ग्राहक 49,990 रुपये और Core i7 16 जीबी रैम + 512 जीबी SSD वेरिएंट को 64,990 रुपये में खरीद सकते हैं.वहीं, Infinix Zero Book Ultra का Core i9 16 जीबी रैम + 512 जीबी SSD वेरिएंट 79,990 रुपये में उपलब्ध है, जबकि Core i9 32 जीबी रैम और 1 टीबी SSD वेरिएंट को आप 84,990 रुपये में खरीद सकते हैं.