धूम मचाने आ रहा Zero Book Ultra लैपटॉप, Intel Core i9 प्रोसेसर से होगा लैस, यूजर्स कर सकेंगे धड़ाधड़ काम

लैपटॉप के अलावा Infinix के देश में दो और डिवाइस लॉन्च करने की भी उम्मीद है. अफवाहें हैं कि कंपनी एक एंट्री-लेवल फोन Infinix Note 12i और एक मिड-रेंज डिवाइस Infinix Zero 5G 2023 लॉन्च कर सकती है. Infinix Note 12i फोन में मीडियाटेक के हेलियो चिपसेट के साथ 4 जी हैंडसेट होने की उम्मीद है, जबकि Infinix Zero 5G 2023 मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 एसओसी द्वारा संचालित होगा. उस चिपसेट के साथ Zero 5G 2023 हाल में पेश किए गए Redmi Note 12 Pro और Realme 10 Pro+ को टक्कर देगा.