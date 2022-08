OFFER! 48 मेगापिक्सल कैमरे वाले इस एंड्रॉयड फोन पर भारी छूट, मिलेगी 64जीबी स्टोरेज

फ्लिपकार्ट बिग बचत धमाल (Flipkart Big Bachat Dhamaal) सेल लाइव है, और इसमें ‘Biggest Deals of the Year’ मिल रही है. सेल में नो-कॉस्ट EMI भी दी जा रही है. इस सेल का आखिरी दिन 28 अगस्त है. फ्लिपकार्ट सेल पेज से मिली जानकारी के मुताबिक माइक्रोमैक्स In Note 2 को 17,999 रुपये के बजाए सिर्फ 13,499 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा.