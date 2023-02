ChatGPT के साथ आ गया नया Bing सर्च इंजन, वेटलिस्ट जॉइन करने का तरीका ये रहा

इसके लिए सबसे पहले पीसी या स्मार्टफोन में वेब ब्राउजर को ओपन करना होगा. इसके बाद ‘www.bing.com’ पर जाना होगा. यहां मेन पेज पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा. यहां आपको Introducing the new bing लिखा मिलेगा. यहां से Learn More पर आपको क्लिक करना होगा.